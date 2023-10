Războiul ar putea dura săptămâni sau chiar luni de zile. Este ceea ce spune ambasadorul Israelului în România. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, oficialul a declarat că scopul Israelului este eliminarea amenințării Hamas. Cu toate acestea, nu exclude riscul ca acest conflict să se extindă.

„În ceea ce privește Fâșia Gaza, Forțele Armate Israeliene se pregătesc pentru o operațiune terestră masivă. Pentru a diminua numărul victimelor în rândul civililor, le-am cerut să evacueze nordul Fâșiei Gaza înspre sud. Altfel, ar putea fi foarte periculos. Hamas a încercat să îi blocheze în diferite feluri, liderii lor, care stau în hoteluri din Doha, le cer palestinienilor să rămână și să se sacrifice. Hamas blochează drumurile încercând să blocheze oamenii. Am văzut în această dimineață cum încearcă și să câștige bani de pe urma acestei situații, taxându-i pe cei care vor să meargă spre sud, doar pentru a-i ajuta să ajungă în acele zone. Sperăm ca zona să fie evacuată pentru ca Israel să anihileze infrastructura teroristă, rachetele, tunelurile, silozurile cu muniție și explozibili și să elimine infrastructura teroristă a Hamas”, spune ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar.

REPORTER: Foarte mulți se întreabă cum de serviciile israeliene nu au știut de acest atac. Așa stau lucrurile? Ce s-a întâmplat, mai exact?

AMBASADOR: „Este o foarte bună întrebare, una pe care va trebui să ne-o adresăm foarte serios. Sunt convins că, după ce războiul se va termina, vom avea parte de o investigație pentru a învăța din acest eșec. Din experiență, eu vă pot spune că Israelul este o țară care a fost atacată din orice parte și în orice fel vă puteți imagina, iar securitatea nu va fi niciodată 100% impenetrabilă. La un moment dat poate fi o breșă, dar de asta una semnificativă și, pentru prima dată în istoria noastră, am primit o lovitură puternică nu doar pentru forțele de securitate, dar mai ales pentru populația civilă. Este tragic pentru că este datoria noastră să ne protejăm civilii și, în acest caz, am eșuat”

REPORTER: „S-a vorbit despre operațiunea terestră care urmează să aibă loc. Știm că în apropiere de graniță se află 300.000 de recruți. Ce se va întâmpla cu ei, ce se întâmplă acum?

AMBASADOR: „Planurile inițiale ale Forțelor Armate Israeliene au trebuit să fie aprobate de Guvern, recruții au trebuit să fie antrenați, sunt și aspecte care țin de sincronizare. Nu ne grăbim. Dar suntem determinați. Va dura. Poate mai multe săptămâni, poate luni de zile, până ne îndeplinim obiectivele. Dar nu ne vom opri. Odată ce am ajuns la concluzia că singura soluție pe care o avem e să eliminăm infrastructura teroristă a Hamas, și avem susținerea nu doar a Guvernului nostru, ci și a populației, avem mai multe șanse să ne îndeplinim misiunea. Mai ales că soldații au parte de o motivație pe care nu am văzut-o anterior. Când te uiți la imagini, vezi sentimentul din Israel, de furie, de determinare pentru a ne apăra casele. Așa cum am spus, prima promisiune făcută populației a fost încălcată și trebuie să o restabilim. Trebuie să restabilim încrederea în propria securitate, să ne reîntregim comunitățile și să ne întoarcem la stabilitate și prosperitate. Asta vor să îndeplinească soldații noștri”.

REPORTER: „Înțeleg că războiul pe care îl vedem acum poate dura săptămâni sau luni?”

AMBASADOR: „Da!”

REPORTER: „În acest context, am văzut informațiile potrivit cărora Forțele Armate Israeliene au lansat o lovitură cu drone asupra unor ținte ale Hezbollah din Liban. Ne puteți spune mai mult despre acest lucru? Ce se întâmplă și care e riscul?”

AMBASADOR: „În ultimii ani, Hezbollah a construit, nu doar propriile capabilități, pentru a ataca Israelul, dar a permis și unor facțiuni palestiniene, în special Hamas, să construiască infrastructură în sudul Libanului. Practic, Hezbollah controlează Libanul, are mai multă putere militară decât armata libaneză. Gruparea este mai decisă să-și atingă scopurile. Există un guvern marionetă în Liban care face jocul Hezbollah. Există grupuri politice în Liban care nu sunt interesate ca situația să se transforme într-un război în nord, dar nu suntem siguri că Hezbollah ia acest lucru în serios. Prin urmare, am avertizat Hezbollah, atât direct cât și indirect, să se abțină de la escaladare. Până acum au escaladat până la un punct. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Israeliene a spus ieri că, dacă vor continua, Liban și Hezbollah vor plăti un preț. Nu suntem interesați în escaladarea conflictului dar, dacă nu avem de ales, suntem pregătiți pentru orice escaladare”.

REPORTER: „Care ar fi acest preț despre care vorbiți?”

AMBASADOR: „Un război total între Israel și Hezbollah ar putea produce multe pagube Libanului. Ar putea fi devastator. Vrem să ne abținem de la acest lucru dar, dacă vom fi târâți în această situație, dacă nu vom avea de ales ca urmare a atacurilor continue asupra Israelului, acest lucru s-ar putea întâmpla”

REPORTER: „Pe de altă parte, există un risc legat de o confruntare directă cu Iranul?”

AMBASADOR: „Depinde de iranieni. Nu suntem interesați de extinderea conflictului. Așa cum vă spuneam, ne concentrăm asupra eliminării amenințării Hamas. Am văzut atacuri din Iran spre Israel în trecut, în special cu drone, deci nu putem elimina această posibilitate”.

REPORTER: „Am văzut ultimatum-uri consecutive date de armata israeliană. Ce se întâmplă acum, pentru că acestea au trecut și toată lumea așteaptă să vadă ce se va întâmpla”

AMBASADOR: „În primul rând, de partea israeliană, am primit rapoarte potrivit cărora numărul israelienilor răpiți, iar familiile au fost informate, a crescut la peste 150. Este șocant, devastator, facem tot ce putem pentru a ne recupera oamenii răpiți, avem misiuni prin care se încearcă obținerea de informații, am trimis Forțele de Apărare Israeliene pentru a recupera cel puțin cadavrele celor care au murit pe drumul înapoi spre Fâșia Gaza”.