Un tânăr și-a pierdut viața, iar alți cinci au fost răniți vineri, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod pe DN 22F, la intrarea în localitatea Horia, județul Tulcea.

Potrivit IPJ Tulcea, la volan se afla un tânăr de 19 ani, care ar fi pierdut controlul din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. Pasagerul din dreapta față a murit pe loc, iar ceilalți cinci ocupanți ai autoturismului, cu vârste între 17 și 20 de ani, au fost transportați la spital.

Printre victime s-a aflat și o persoană încarcerată, salvată chiar de un pompier aflat în trecere prin zonă. Plutonierul Tornea Cătălin a reușit să scoată victima din autoturism și i-a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială pentru victime multiple, echipajul SMURD și patru ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță, precum și elicopterul SMURD.

Pompierii au precizat că două dintre victime erau inconștiente, fiind supuse manevrelor de resuscitare. Din păcate, una dintre ele nu a putut fi salvată.

Circulația rutieră în zonă se desfășoară alternativ, dar traficul este redus, au transmis reprezentanții Centrului Infotrafic.

