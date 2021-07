Un tulcean de 43 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan sub influența băuturilor alcoolice.

În timp ce conducea un auto pe strada Păcii,a fost depistat de polițiștii rutier sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de o,55 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

Sursa: Realitatea de Tulcea